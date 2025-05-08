Заноза
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Заноза

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  • Yuriy Garutsa
    👍👍👍Последние события...
  • Алексей Горшков
    Я, кажется понял ИСТИННЫЙ ПЛАН американцев! Никакого мира, между Украиной и Россией - естественно, они не хотят! Если...Новая администрац...
  • Aнатолий Райков
    https://rutube.ru/video/862858ae80bdcfe29f32b03589690813/?t=62&r=plwdНевоенный анализ....

Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону

Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону

Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону. Украинскую. Нет, конечно, американский истеблишмент давно и последовательно занимал сторону украинских нацистов, но Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев играл в неопределенность.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Неужели были люди, ко орые верили самовлюбленному Трампу и всем его шавкам?
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
не пойму а чего вы ждали. план который был изначально разработан надурить Россию не сработал. значит все пошло как и шло. ничего не меняется. ведь Америка как была врагом так ее и останется. и если будете только пугать а действий никаких   не будет. то большинство стран от вас отвернутся. потому что страна которая на весь мир что то обещает но не исполняет. доверять нельзя. большинство стран стремятся идти за лидером и за сильной страной. это так устроено в этом мире. а кто не может их защитить они со временем уйдут..
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12 час.
Алексей Горшков
Я, кажется понял ИСТИННЫЙ ПЛАН американцев! Никакого мира, между Украиной и Россией - естественно, они не хотят! Если подумать - американцы из конфликта, видимо - действительно всё-таки выйдут, но не ради замирения России и Украины, а просто перевалив всю поддержку &quot;Незалежной&quot; на плечи европейских стран (видите - то они греков на поставку &quot;Patriot&quot; прогибают, то - владельцев F-16, НО САМИ НИЧЕГО НЕ ДАЮТ !!!) - ИМ ПРОСТО ВЫГОДНО его затягивание, ОБЕСКРОВЛИВАЮЩЕЕ КОНКУРЕНТОВ - как РФ, так и ЕС - И РАЗВЯЗЫВАЮЩЕЕ ИМ РУКИ НА ВОСТОКЕ !!! Только Трамп совершает ТУ ЖЕ ОШИБКУ, что и Байден: НЕ ПОНИМАЕТ, что ВСЯКОЕ ДАВЛЕНИЕ на Китай ведёт только к БОЛЕЕ ТЕСНОЙ смычке Россия-Китай!
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9 час.
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