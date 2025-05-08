Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону

САША ЛЕПАЕВ

не пойму а чего вы ждали. план который был изначально разработан надурить Россию не сработал. значит все пошло как и шло. ничего не меняется. ведь Америка как была врагом так ее и останется. и если будете только пугать а действий никаких не будет. то большинство стран от вас отвернутся. потому что страна которая на весь мир что то обещает но не исполняет. доверять нельзя. большинство стран стремятся идти за лидером и за сильной страной. это так устроено в этом мире. а кто не может их защитить они со временем уйдут..