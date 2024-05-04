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«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера после провального сезона НБА

«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера после провального сезона НБА

Клуб Леброна уступил в первом раунде плей-офф «Денверу» в пяти матчах.Pr Scr/youtube.com/@ZeBasketball--> Американский баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» решил отправить в отставку главного тренера Дарвина Хэма.

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