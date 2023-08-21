Литва, Эстония и Латвия решили ввести против России экзотические санкции....

Одного не понимаю, почему в своих конституциях (впрочем, и во всех остальных европейских) не записана главная статья, которую на самом деле успешно реализуют - "Обязанность самоубиться"?

Lora Некрасова

Я помню литовский русский драматический театр ещё с детства. Это был 1947-1949 год. Там была очень хорошая артистическая труппа. Мои родители брали меня с собой на спектакли. Названия спектаклей сейчас не помню, но помню, что зрители в зале плакали. И литовцам и в голову не приходило притеснять театр. Так что теперешние литовцы просто куцые долбодятлы по сравнению со своими послевоенными предками, которые искренне радовались победе над фашизмом.