В Латвии уже дошли до того, что в антироссийском угаре перестали отличать иллюзию от реальности. Все чем на протяжении последних лет занимались прибалтийские политики, больше напоминает собственноручное уничтожение своих стран, нежели заботу о собственных гражданах.
Литва, Эстония и Латвия решили ввести против России экзотические санкции....
Комментарии
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Елена Короткова
Одного не понимаю, почему в своих конституциях (впрочем, и во всех остальных европейских) не записана главная статья, которую на самом деле успешно реализуют - "Обязанность самоубиться"?
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3 час.
Юрий Золотарев
Три при(е)балтийских гондона НИЧЕГО не решают! Ну, воняют три клопа - и ЧО??
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1 час.
Lora Некрасова
Я помню литовский русский драматический театр ещё с детства. Это был 1947-1949 год. Там была очень хорошая артистическая труппа. Мои родители брали меня с собой на спектакли. Названия спектаклей сейчас не помню, но помню, что зрители в зале плакали. И литовцам и в голову не приходило притеснять театр. Так что теперешние литовцы просто куцые долбодятлы по сравнению со своими послевоенными предками, которые искренне радовались победе над фашизмом.
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34 мин.
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