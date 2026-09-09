Weekly Analysis and Reaction Locations [2026-09-09] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Here are my levels for this week — and the reasoning behind them, if you care to dig in.
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