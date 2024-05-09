Шойгу: армия России в ходе СВО храбро сражается с последователями нацизма

Российские военнослужащие храбро сражаются с последователями нацизма и обеспечивают безопасность нашей страны, о чем в поздравлении ветеранов с Днем Победы сообщил исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу.
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