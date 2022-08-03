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Старость дома не застанет: легендарный внедорожник полвека в строю

Старость дома не застанет: легендарный внедорожник полвека в строю

Классическому УАЗ-469, родоначальнику ульяновских внедорожников, в этом году исполнилось 50 лет. И этот автомобиль, пусть с небольшими изменениями и новым именем Hunter, по-прежнему выпускается, в том числе и в экспедиционном внедорожном варианте.

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