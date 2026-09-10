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Газета.ру

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Юрист Митин: с самозанятого удерживают 25% дохода на алименты на одного ребенка

Юрист Митин: с самозанятого удерживают 25% дохода на алименты на одного ребенка

Статус индивидуального предпринимателя или самозанятого не освобождает родителя от уплаты алиментов. Если плательщик скрывает часть заработка или получает деньги нерегулярно, взыскатель может потребовать установить выплаты в твердой сумме.

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