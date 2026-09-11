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test mazurok

2 подписчика

❕ Президент России и премьер-министр Индии обсудили вопросы торговли и безопасности в Чёрном море Президент РФ Владимир Путин и премьер‑министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, переговоры прошли в преддверии саммита БРИКС.

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