❕ Президент России и премьер-министр Индии обсудили вопросы торговли и безопасности в Чёрном море Президент РФ Владимир Путин и премьер‑министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, переговоры прошли в преддверии саммита БРИКС.
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