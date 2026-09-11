❕ Президент России и премьер-министр Индии обсудили вопросы торговли и безопасности в Чёрном море Президент РФ Владимир Путин и премьер‑министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, переговоры прошли в преддверии саммита БРИКС.