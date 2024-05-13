Белоусов: в РФ есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В России есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих-участников спецоперации по защите Донбасса, с ними необходимо работать, заявил предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на должность главы Министерства обороны РФ Андрей Белоусов.