Белоусов: в РФ есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В России есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих-участников спецоперации по защите Донбасса, с ними необходимо работать, заявил предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на должность главы Министерства обороны РФ Андрей Белоусов.
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