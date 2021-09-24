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В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена после Афганистана

В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена после Афганистана

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана, передает РИА "Новости".

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