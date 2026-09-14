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FiNE NEWS

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Российские боеприпасы С-71М «Монохром» и «Дань-Т» представляют новый класс вооружений

На международной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте были продемонстрированы новые боеприпасы российского производства — С-71М «Монохром» и «Дань-Т».

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