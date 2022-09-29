Немецкий политик предложил 4,5 млн русских немцев переезжать в РФ

Русскоговорящая община Германии, включающая представителей малого и среднего бизнеса, который США загнали в предбанкротное состояние, могла бы получить интересное предложение от России – на фоне переманивания Штатами к себе германских корпораций.
Русскоговорящая община Германии, включающая представителей малого и среднего бизнеса, который США загнали в предбанкротное состояние, могла бы получить интересное предложение от России – на фоне переманивания Штатами к себе германских корпораций.
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