Ванная комната редко используется для создания стильного интерьера. Чаще всего ее делают просто удобной и привлекательной без изысков и трендовых деталей.
9 стильных идей интерьера маленькой ванной комнаты для тех, кто ищет нечто особенное
Комментарии
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елена куприянова
Идиотское название и сама статья. Аффтор вообще знает, что такое маленькая ванная в России? Загляни в любой "кораблик". А не ваши совмещённые европейские туалетные комнаты. Тьфу
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1 д.
тф
татьяна фролова
аффторишка, выкладывая фотки с полками и морскими штучками ты хоть представляешь сколько пыли будет собираться на этих полкахи как нужнокорячитьсячтобы элементарно протирать пыль раз в неделю...
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7 час.
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