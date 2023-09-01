9 стильных идей интерьера маленькой ванной комнаты для тех, кто ищет нечто особенное

Идиотское название и сама статья. Аффтор вообще знает, что такое маленькая ванная в России? Загляни в любой "кораблик". А не ваши совмещённые европейские туалетные комнаты. Тьфу

тф

татьяна фролова

аффторишка, выкладывая фотки с полками и морскими штучками ты хоть представляешь сколько пыли будет собираться на этих полкахи как нужнокорячитьсячтобы элементарно протирать пыль раз в неделю...