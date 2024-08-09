Защитная система сработала на заводе по переработке нефти в Уфе

В МЧС Башкортостана 9 августа сообщили о срабатывании защитной системы на установке по производству полиэтилена, расположенного на территории "Уфаоргсинтез" – уфимского завода, занимающегося производством нефтехимической продукции.
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