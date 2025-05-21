New York Times: уже сама встреча — победа для Путина

Мир продолжает обсуждать переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле Любопытную карикатуру поместил на обложку своего последнего номера французский сатирический еженедельник «Шарли Эбдо», посвященную итогам переговоров России и Украины в Стамбуле.
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