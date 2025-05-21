В Нижнем Новгороде началась прокладка второго тоннеля метро до станции «Площадь Свободы»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде дали старт работе тоннелепроходческого комплекса «Владимир» по второму перегонному тоннелю от будущей станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы».
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