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Несколько слов о Юрии Лужкове

Несколько слов о Юрии Лужкове

Ох уж это наше поклонение иностранным словам! Ну откуда в многовековой России слово «мэр»? Сколько было чисто российских слов для обозначения первого лица во всей стране или на ее огромной территории: это и князь, и великий князь, и царь, и, наконец, император .

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