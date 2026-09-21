Несколько слов о Юрии Лужкове

Ох уж это наше поклонение иностранным словам! Ну откуда в многовековой России слово «мэр»? Сколько было чисто российских слов для обозначения первого лица во всей стране или на ее огромной территории: это и князь, и великий князь, и царь, и, наконец, император .
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