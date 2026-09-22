ВЦИОМ: подростковая преступность в России снизилась почти в девять раз с 1993 года

Несмотря на сокращение числа преступлений несовершеннолетних с 225,7 тыс. в 1993 году до 26,4 тыс. в 2024-м, многие россияне поддерживают идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет.
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