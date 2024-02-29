Bild опубликовал план нападения России на НАТО

Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем - "конфликт глобального масштаба", который развернется даже в космосе.