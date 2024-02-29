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Bild опубликовал план нападения России на НАТО

Bild опубликовал план нападения России на НАТО

Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем - "конфликт глобального масштаба", который развернется даже в космосе.

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