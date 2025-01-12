Обойти стороной неприятности и настроиться на позитив: Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2025 года Ирэн ОрлонскаяАстрологические прогнозы на ближайшую неделю не радуют: Марс продолжает свое движение по знаку Рака, что создает определенные трудности и напряжения.