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День памяти Андрея Рублева: что можно и нельзя делать 17 июля, как правильно молиться

День памяти Андрея Рублева: что можно и нельзя делать 17 июля, как правильно молиться

Православные христиане 17 июля вспоминают сразу нескольких святых. Помимо богослова и проповедника Андрея Критского и благоверного князя Андрея Боголюбского, а также преподобной Марфы, эта дата считается днем памяти русского иконописца преподобного Андрея Рублева и страстотерпцев.

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