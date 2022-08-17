Российские расчеты БЛА победили в сдаче физической подготовке конкурса «Соколиная охота»

Для оценки уровня силовой подготовки, участники конкурса выполняли подтягивание на перекладине, выносливость военнослужащих проверялась в беге на 1 километр, а быстрота на дистанции 100 метров.
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