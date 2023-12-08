Состоялся анонс кооперативного шутера Den of Wolve про корпоративные войны будущ...

Состоялся анонс кооперативного шутера Den of Wolve про корпоративные войны будущегоАнонсирован кооперативный шутер Den of Wolves от студии 10 Chambers, в котором вам и напарникам предстоит стать наемником и выполнять задания в футуристическом городе Мидуэй-Сити.