Чистящие и косметические средства подорожали в Мангистау на 12,2%

За первые три квартала текущего года в Казахстане произвели мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств на 17,3 млрд тг — практически столько же, сколько и за аналогичный период 2023-го (всего плюс 0,9% за год), передают аналитики из Energyprom.