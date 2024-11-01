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Чистящие и косметические средства подорожали в Мангистау на 12,2%

Чистящие и косметические средства подорожали в Мангистау на 12,2%

За первые три квартала текущего года в Казахстане произвели мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств на 17,3 млрд тг — практически столько же, сколько и за аналогичный период 2023-го (всего плюс 0,9% за год), передают аналитики из Energyprom.

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