Pravda.Ru: людям с чувствительностью к глютену опасно есть овсянку

Овсянка является одним из самых популярных продуктов для завтрака - ее используют для приготовления каш, гранолы и энергетических батончиков, однако у некоторых людей она может вызвать проблемы с пищеварением или другие нежелательные реакции.
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