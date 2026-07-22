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Парламентская газета

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Путин поручил поддержать бюджеты регионов

Путин поручил поддержать бюджеты регионов

Президент России Владимир Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов. На совещании с правительством в среду, 22 июля, глава государства отметил, что в первом полугодии  консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, передает РИА Новости.

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