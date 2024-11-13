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Замглавы МИД Богданов: Россия уже списала долги странам Африки на $20 млрд

Замглавы МИД Богданов: Россия уже списала долги странам Африки на $20 млрд

Российская Федерация списала долги африканским государствам на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил в интервью ТАСС по итогам первой министерской конференции Россия – Африка спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

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