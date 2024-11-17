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Тренер сборной Венгрии Росси заявил, что здоровью Салаи ничего не угрожает

Тренер сборной Венгрии Росси заявил, что здоровью Салаи ничего не угрожает

Главный тренер сборной Венгрии по футболу итальянец Марко Росси заявил, что члену его штаба Адаму Салаи, который был госпитализирован во время матча Лиги наций против национальной команды Нидерландов, ничего не угрожает.

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