Газовый удар небывалых масштабов – ВС России решают вопрос с Киевом, и отомстили за удары врага по Рязани и Казани Юлия СоколоваВ условиях нарастающего напряжения в энергетическом секторе, наблюдатели отмечают, что это был удар, каких не было.