Газовый удар небывалых масштабов – ВС России решают вопрос с Киевом, и отомстили за удары врага по Рязани и Казани Юлия СоколоваВ условиях нарастающего напряжения в энергетическом секторе, наблюдатели отмечают, что это был удар, каких не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии