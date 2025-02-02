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Газовый удар небывалых масштабов – ВС России решают вопрос с Киевом, и отомстили за удары врага по Рязани и Казани

Газовый удар небывалых масштабов – ВС России решают вопрос с Киевом, и отомстили за удары врага по Рязани и Казани

Газовый удар небывалых масштабов – ВС России решают вопрос с Киевом, и отомстили за удары врага по Рязани и Казани Юлия СоколоваВ условиях нарастающего напряжения в энергетическом секторе, наблюдатели отмечают, что это был удар, каких не было.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
врут  .
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18 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
все что связано с газом отошло миллеру! как можно разрушать! а гибель россиян?
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17 час.
k
kraft54
откуда знаешь? поведай.
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2 час.
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