Сдается 1 комнатная квартира 48кв.м в Ворошиловском районе ДОНУЭТ в Донецке - 19 000 руб

Сдается однокомнатная квартира в Ворошиловском районе, ориентир: ДОНУЭТ, 48кв.м. этаж: 4 из 8 ❗️АРЕНДА МЕСЯЦ/ДОЛГОСРОЧНО❗️ Просторная светлая квартира с новым ремонтом также вся необходимая мебель и техника: кровать, холодильник, печка, микроволновка, стиральная машинка, кондиционер .