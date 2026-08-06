Копеечка - Объя...
Добавить объявление
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копеечка - Объявления Донбасса

9 подписчиков

Сдается 1 комнатная квартира 48кв.м в Ворошиловском районе ДОНУЭТ в Донецке - 19 000 руб

Сдается 1 комнатная квартира 48кв.м в Ворошиловском районе ДОНУЭТ в Донецке - 19 000 руб

Сдается однокомнатная квартира в Ворошиловском районе, ориентир: ДОНУЭТ, 48кв.м. этаж: 4 из 8 ❗️АРЕНДА МЕСЯЦ/ДОЛГОСРОЧНО❗️ Просторная светлая квартира с новым ремонтом также вся необходимая мебель и техника: кровать, холодильник, печка, микроволновка, стиральная машинка, кондиционер .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии