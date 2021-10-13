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Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина

Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина

Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина stAdmАлександр Панин нигде не демонстрирует связи со знаменитым отцом, однако решил попробовать себя в кино Известный 50-летний актер Андрей Панин скончался в марте 2013 года.

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