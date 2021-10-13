Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина stAdmАлександр Панин нигде не демонстрирует связи со знаменитым отцом, однако решил попробовать себя в кино Известный 50-летний актер Андрей Панин скончался в марте 2013 года.