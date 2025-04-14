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Минутка шикардоса

Минутка шикардоса

Я, ув. друзья, вторые сутки слежу за судьбой Педагога, Женщины и Государевой Работницы. То есть за судьбой ректора Псковского Государственного Университета Натальи Ильиной.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Скажите спасибо Борьке за отмену конфискации, за активное противодействие чиномордов и делопутатов возвращению смертной казни. Наворовать пару десятков миллионов даже внимания не стоит. Прямо никто не видит как все эти жтвут в особняках на зряплату. Этих денег не хватит даже на содержание жилья, а эти ещё и жрут в три горла всем кланом.
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23 час.
Алекс Сэм
Воруют все чиновники, а конкретно эта вероятнее всего просто с кем-то не поделилась, или просто её место понадобилось другому человеку который обещал больше отправлять наверх.
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18 час.
olgasolopova5
👍
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15 час.
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