Минутка шикардоса

ВТ

Владимир Тимошков

Скажите спасибо Борьке за отмену конфискации, за активное противодействие чиномордов и делопутатов возвращению смертной казни. Наворовать пару десятков миллионов даже внимания не стоит. Прямо никто не видит как все эти жтвут в особняках на зряплату. Этих денег не хватит даже на содержание жилья, а эти ещё и жрут в три горла всем кланом.