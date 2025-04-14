Я, ув. друзья, вторые сутки слежу за судьбой Педагога, Женщины и Государевой Работницы. То есть за судьбой ректора Псковского Государственного Университета Натальи Ильиной.
Минутка шикардоса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Владимир Тимошков
Скажите спасибо Борьке за отмену конфискации, за активное противодействие чиномордов и делопутатов возвращению смертной казни. Наворовать пару десятков миллионов даже внимания не стоит. Прямо никто не видит как все эти жтвут в особняках на зряплату. Этих денег не хватит даже на содержание жилья, а эти ещё и жрут в три горла всем кланом.
Ответить
23 час.
Алекс Сэм
Воруют все чиновники, а конкретно эта вероятнее всего просто с кем-то не поделилась, или просто её место понадобилось другому человеку который обещал больше отправлять наверх.
Ответить
18 час.
olgasolopova5
👍
Ответить
15 час.
Свежие комментарии