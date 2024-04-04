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МИД: действия Запада приведут к выходу украинского кризиса за его нынешние рамки

МИД: действия Запада приведут к выходу украинского кризиса за его нынешние рамки

В России предостерегли Запад от эскалации конфликта из-за критических последствий.Кризис на Украине, из-за шагов, предпринимаемых Западом, грозит распространиться за рамки своих нынешних географических пределов.

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