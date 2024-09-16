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Visa может вернуться. В Роспатенте заметили ее товарные знаки

Visa может вернуться. В Роспатенте заметили ее товарные знаки

Visa зарегистрировала в России новые товарные знаки, включая криптовалютные услуги\u000D\u000AНа прошлой неделе стало известно, что компания Visa, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте два новых торговых знака, которые включают банковские услуги, финансовый менеджмент, операции с криптовалютами, переводы с использованием блокчейн-технологий и обслуживание карт.

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