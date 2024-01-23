Татьяна Монтян: ​Рекорд по развалу страны на скорость. Аргентина обогнала всех за два месяца!

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­Прошло всего два месяца, как Хавьер Милей стал президентом Аргентины, а в стране уже начались не самые здоровые процессы: губернатор провинции Ла Риоха, Рикардо Кинтела, заявил, что на территории провинции будет действовать собственная валюта.

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Игорь Петров
Это- выбор населения! Жрите большими ложками!
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