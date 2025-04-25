В Ленинградской области состоялось знаменательное событие в истории УТ МВД России по СЗФО - открытие стелы в память о погибших сотрудниках железнодорожной милиции на Невском пятачке

Сегодня, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Ленинградской области состоялось торжественное открытие стелы в память о сотрудниках железнодорожной милиции, участвовавших в боях на Невском пятачке в составе 20-й дивизии НКВД СССР в 1941-1943 годах.
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