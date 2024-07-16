Врач Созыкин: ежедневное употребление алкоголя приводит к раку

Физиолог Александр Созыкин предупредил о серьезных рисках для здоровья, связанных с ежедневным потреблением алкоголя, включая возможное развитие онкологических и гастроэнтерологических заболеваний, сообщает News.
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