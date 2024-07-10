В ЯНАО пройдет всероссийская образовательная программа «Голос Поколения»

Всероссийская образовательная программа «Голос Поколения» пройдет в Салехарде 10-14 июля. В общей сложности, ее участниками станут две сотни молодых управленцев из 52 регионов России, включая троих ямальцев.
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