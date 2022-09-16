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Делегация РФ может столкнуться с препятствиями при работе на ГА ООН

Делегация РФ может столкнуться с препятствиями при работе на ГА ООН

Известия Российская делегация, которая планирует участие на Неделе высокого уровня на Генассамблее ООН, может столкнуться с рядом ограничений из-за введённых против части делегатов санкций: запрет проведения встреч вне площадки ООН и ограничение передвижения в пределах 40 км, сказал «Известиям» бывший замгенсека ООН, экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

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