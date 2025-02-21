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Песков опроверг информацию Le Point о визите Трампа в Москву на 9 мая

Песков опроверг информацию Le Point о визите Трампа в Москву на 9 мая

На данный момент нет договоренности о визите президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение французского издания Le Point, передает РИА Новости.

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