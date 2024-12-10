❗️Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Тарасов Об этом говорится в указе Главы Крыма Сергея Аксёнова.
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❗️Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Тарасов Об этом говорится в указе Главы Крыма Сергея Аксёнова.