Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке

Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
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