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FiNE NEWS

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Европу обвинили в желании продолжать ограничивать туристические потоки из России

Директор первого Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Студенников прокомментировал введение визовых ограничений для российских туристов в ряде европейских стран.

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