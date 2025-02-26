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Политика как она есть

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В Британии раскрыли количество поставленных Украине за три года минометных мин

В Британии раскрыли количество поставленных Украине за три года минометных мин

Великобритания поставила Украине более 12 тысяч минометных мин с 2022 года, сообщил замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард, отвечая на парламентский запрос члена Палаты общин парламента страны Джеймса Картлиджа.

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