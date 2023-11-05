Обыски в доме Цыгановых оказались розыгрышем

Организовал всё пранкер Лексус. Обыски в семье Вики Цыгановой оказались розыгрышем. Это следует из слов её супруга Вадима, который в видеоролике в Telegram-канале певицы отвечает на звонки знакомых, в частности, общается с пранкером Лексусом и благодарит того за розыгрыш.
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