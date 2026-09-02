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Наше Ховрино

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Собянин озвучил результаты московских участников международной олимпиады по географии

Медали всех трех достоинств получили московские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде — всего пять наград.

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