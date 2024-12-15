Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Штрафы вырастут, а скидка за оперативную оплату уменьшится — называем новые суммы Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки о повышении штрафов за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года.
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