В СФ считают оптимальным повышение выплат по ОСАГО с 400 тыс. до 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Повышение лимита выплат по ОСАГО за порчу имущества с 400 тысяч рублей до 800 тысяч - 1 млн рублей было бы оптимальным, однако важно дополнительно проработать меры по защите потребителей от недобросовестных автоюристов.