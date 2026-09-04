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ТАСС

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В СФ считают оптимальным повышение выплат по ОСАГО с 400 тыс. до 1 млн рублей

В СФ считают оптимальным повышение выплат по ОСАГО с 400 тыс. до 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Повышение лимита выплат по ОСАГО за порчу имущества с 400 тысяч рублей до 800 тысяч - 1 млн рублей было бы оптимальным, однако важно дополнительно проработать меры по защите потребителей от недобросовестных автоюристов.

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