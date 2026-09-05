Объем грузоперевозок между Россией и Китаем вырастет в 2026 году

Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между РФ и КНР в 2025 году, включая маршруты через Монголию и Казахстан, составил 186,8 млн тонн, что на 6,3% выше показателей 2024 года.
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