6 деревьев для мини-сада в квартире

Многие люди любят использовать деревья как часть интерьера своих домов. Каждый из нас хоть раз в жизни видел в гостях либо кадку с пальмой, либо фикус до самого потолка, либо гордость хозяев – огромную китайскую розу, одиноко томящуюся в углу комнаты.