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6 деревьев для мини-сада в квартире

6 деревьев для мини-сада в квартире

Многие люди любят использовать деревья как часть интерьера своих домов. Каждый из нас хоть раз в жизни видел в гостях либо кадку с пальмой, либо фикус до самого потолка, либо гордость хозяев – огромную китайскую розу, одиноко томящуюся в углу комнаты.

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